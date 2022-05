Diebesgut, Drogen und kein Führerschein : Polizei nimmt Mann mit offenem Haftbefehl in Hennef fest

Hennef Die Polizei hat am Montagmittag einen 36-Jährigen festgenommen. Dieser war zuvor einem Zeugen wegen seines Fahrverhaltens aufgefallen. Bei der Kontrolle kurz vor Hennef stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur per Haftbefehl gesucht wurde.

Am Montagmittag hat die Polizei einen 36-jährigen Mann in Hennef festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 15 Uhr alarmiert, weil der 36-Jährige in seinem BMW in Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet. An einer Tankstelle kurz vor Hennef stoppten die Beamten den Mann. Dies teilte die Polizei mit.