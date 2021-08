Einsatz in Hennef : Polizei nimmt Randalierer nach Streit in Kneipe fest

Polizei nimmt Randalierer nach Streit in Kneipe fest

Einsatz in Hennef

Die Polizei ist zu einem Streit in einer Kneipe in Hennef ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Britta Pedersen

Hennef Nach einem Streit in einer Kneipe hat die Polizei einen 44-Jährigen in Hennef festgenommen. Der Mann randalierte, beleidigte Polizeibeamte und zeigte den Hitlergruß. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Erst weigerte er sich, eine Kneipe zu verlassen, dann beleidigte er die ausgerückten Polizeibeamten und zeigte den Hitlergruß: Die Polizei hat am Dienstagabend einen Randalierer in Hennef festgenommen, der einer Mitteilung zufolge auch in Gewahrsam noch mehrere Stunden weiter randalierte.