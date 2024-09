Nach Solingen-Anschlag Polizisten zeigen erhöhte Präsenz beim Hennefer Stadtfest

Das Herz des Hennefer Stadtfestes ist allerdings das vielfältige musikalische Programm, das an drei Tagen die Besucher vor die Bühnen auf dem Stadtsoldatenplatz sowie am Warther Bahnübergang und an der Ecke Beethovenstraße lockte. Bereits am Freitagabend hatten einen After-Work-Party sowie Auftritte der Tribute-Bands Coldplay.live sowie westernBEhagen die Besucher in Feierstimmung versetzt. Höhepunkte am Samstagabend waren die Auftritte der Bands Remode und WollePur. Während Remode sich den zeitlosen Hits von Depeche Mode widmete, kredenzte die Partyband WollePur in schrillen Outfits einen Mix aus Rock und Schlagerschnulzen. Tänzerische Darbietungen bot die Ballettschule „Tanzpunkt“ bereits am Samstagnachmittag.