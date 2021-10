Prozess um Subventionsbetrug : 26-Jähriger aus Hennef erschleicht sich Corona-Hilfen

Hennef Das Amtsgericht Siegburg hat einen Mann aus Hennef wegen Subventionsbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Er soll unberechtigt Corona-Hilfen beantragt haben.

Ein 26-jähriger Mann aus Hennef musste sich am Montagmorgen vor dem Amtsgericht Siegburg wegen Betrugs verantworten. Er soll am 29. März 2020 unter falschem Namen staatliche Corona-Hilfen in Höhe von 9000 Euro beantragt haben. Das Gericht verurteilte ihn wegen Subventionsbetrugs in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten.