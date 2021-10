Zeugen gesucht : Räuber sticht in Hennef auf Tankstellen-Mitarbeiter ein

Hennef In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Hennef überfallen. Dabei stach er auf den anwesenden Mitarbeiter ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag eine Tankstelle in Hennef überfallen. Gegen 4.15 Uhr betrat der mutmaßliche Täter das Tankstellengelände an der Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann dunkel gekleidet und hielt bei Betreten der Tankstelle ein Messer in der Hand. Damit soll der Täter den Tankstellen-Mitarbeiter, der zur gleichen Zeit einen Kühlschrank auffüllte, bedroht und zurück in den Kassenbereich gedrängt haben.