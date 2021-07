Landwirt sucht seine Tiere : Unbekannte stehlen sechs Rinder in Hennef

Unbekannte stehlen sechs Rinder in Hennef

Hennef-Lescheid In Hennef sucht ein Landwirt seit Mittwoch nach seinen sechs Rindern. Unbekannte sollen die Tiere gestohlen haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In Hennef-Lescheid haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sechs Rinder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, standen die Tiere am Dienstag gegen 21.30 Uhr noch auf der Weide „Hahnenhardt“.