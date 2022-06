Angriff in S-Bahn-Linie 19 : Vier Tatverdächtige nach Schlägerei in Hennef identifiziert

Update Hennef Bei einer Auseinandersetzung in einem Wagen der S-Bahn-Linie 19 in Hennef haben im Oktober 2021 vier bis dato Unbekannte zwei Männer angegriffen und verletzt. Nach einer kurzen Öffentlichkeitsfahndung wurden die Täter nun identifiziert.

Am frühen Morgen des 9. Oktober 2021 sind vier bis dato unbekannte Männer in einen Wagen der S-Bahn-Linie 19 am Bahnhof Hennef (Sieg) eingestiegen. Hier trafen sie zwei 25 Jahre alte Männer. Nach Provokationen soll nach Angaben der Polizei eine Schlägerei ausgebrochen sein, bei der die Tatverdächtigen die beiden Reisenden mit Faustschlägen im Gesicht verletzt haben. Danach flüchteten die vier Männer in Richtung Hennefer Innenstadt.