Verkehrsversuch in Hennef Schulcampus in Hennef bleibt autofrei

Laut CDU kommt es durch die dauerhafte Sperrung zu Verdrängungseffekten, die zu einem massiven Rückstau auf der Frankfurter Straße sowie zu einem erhöhten Durchgangsverkehr auf der Königstraße führen. Der CDU-Antrag sorgte für eine intensive Diskussion im Ausschuss. „Wir schreddern hier zwei Jahre Arbeit, wenn wir die Schranken wieder aufmachen“, so Dahm. „Der Verkehrsversuch endet hier und heute. Was Sie fordern, ist ein neuer Verkehrsversuch. Damit entstünde Chaos und Verwirrung“, sagte Baier. In ein paar Jahren werde sich niemand mehr daran erinnern, dass man durch diese Straße mal fahren konnte, prognostizierte Grünen-Fraktionschef Matthias Ecke.