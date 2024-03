Ab April erste Gäste im Sibilla Hospiz Ein würdiger Ort zum Sterben in Hennef

Am Anfang stand der Traum von einem würdigen Ort zum Sterben. Fast sieben Jahre sind vergangen, seit sich in Hennef ein Verein gegründet hat, um ein stationäres Hospiz zu errichten. Sie suchten nach Mitstreitern, die sich mit Herzblut für den Hospizgedanken engagieren und vor allem nach einem Grundstück, auf dem das „Haus des Lebens“ gebaut werden konnte. Die Brüder Clemens und Oliver Wirtz stellten dem Verein, der inzwischen 590 Mitglieder zählt, kostenlos eine 7000 Quadratmeter große Pferdeweide in Bödingen zur Verfügung. Mit der Reinhold-Hagen-Stiftung holte der Verein zudem einen Investor ins Boot, der die Baukosten von rund siebeneinhalb Millionen Euro finanzierte. Jetzt ist aus dem Traum Realität geworden: Am 2. April ziehen die ersten Gäste in das Sibilla-Hospiz.