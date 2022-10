Gerichtliche Verfahren eingeleitet : Stadt will illegale Wochenendhäuser abreißen lassen

GA-Sommerserie 2022 : Sechs Orte, die Sie in Hennef gesehen haben sollten Kleiner Park und große Aue, alte Burg und Badesee: Hennef hat alles, was man für einen abwechslungsreichen Ferientag braucht. Eine Tour durch eine Stadt, die in den vergangenen Jahrzehnten viele Menschen angezogen hat.