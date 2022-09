Neue Projekte im Ortsteil : Hennef stellt Pläne für Stadt Blankenberg vor

Hennef Der Hennefer Ortsteil Stadt Blankenberg soll attraktiver werden. So soll unter anderem die alte Burganlage erneuert werden. Die Pläne dafür hat Hennef jetzt anlässlich eines Projekttags vorgestellt.

Einst Machtzentrum der Region, liegt Stadt Blankenberg in einer Art Dornröschenschlaf. Zugewachsen – zwar nicht mit Dornen, aber doch mit allerlei Gebüsch – ist der Burggraben nur noch zu erahnen. Das zu ändern und seine ursprüngliche Form wieder sichtbar zu machen, ist nur eins der Projekte, die die Stadt Hennef derzeit angeht. Dabei bildet das Integrierte Handlungskonzept (InHK) den Rahmen für die Teilnahme am NRW-Strukturförderprogramm Regionale 2025. Die fast 900 Jahre alte Befestigungsanlage repräsentiert dabei das A-Projekt „Stadt Blankenberg – Geschichtslandschaft und Zukunftsort“, das am Sonntag bei einem Projekttag an fünf Stationen der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.