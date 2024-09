Widerstand gegen Beamte Polizei begegnet zufällig Straftäter aus Hennef und nimmt Verfolgung auf

Wie die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch mitteilte, fuhr ein Polizist in der Nacht zum Donnerstag gegen 23.35 Uhr mit seinem Streifenwagen in Hennef über die Landesstraße 333. Am Ortsausgang des Ortsteils Stein kam der Beamte an einem Mann auf dem Gehweg vorbei. Kurz darauf realisierte der Polizeibeamte, dass es sich um einen polizeibekannten 29-Jährigen handelte. Bei ihm stand noch eine Gefährderansprache aus. Das bedeutet: Die Polizei warnt Personen vor, bei denen konkreter Verdacht besteht, dass sie in absehbarer Zeit ein bestimmtes Delikt begehen.