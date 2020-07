Prügelei um Ballpumpe : 19 Männer schlagen sich auf Fußballplatz in Hennef

Hennef Auf einem Sportplatz in Hennef ist am Sonntagmittag ein Streit eskaliert, 19 Männer lieferten sich der Polizei zufolge eine „wilde Schlägerei“. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, die Polizei ermittelt.

19 Männer sind am Sonntag auf einem Fußballplatz in Hennef aufeinander losgegangen. Die 20- bis 31-Jährigen waren zuvor in Streit geraten - wegen der Benutzung einer Ballpumpe. Wie die Polizei mitteilte, mündete der Streit in einer „wilden Schlägerei“, bei der mehrere Personen leicht verletzt wurden. Medizinisch versorgt werden musste jedoch niemand.