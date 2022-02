Mit Messer bewaffnet : Unbekannte rauben Hennefer Supermarkt aus

Hennef Am Donnerstagabend raubten zwei Unbekannte einen Hennefer Supermarkt auf der Geistinger Straße aus. Sie bedrohten einen Angestellten mit einem Messer und konnten mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag flüchten.

Am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr überfielen zwei Männer in Hennef einen Supermarkt auf der Geistinger Straße. Über den Hintereingang drangen die Täter in die Büroräume ein und bedrohten einen 23-jährigen Angestellten mit einem Messer.

Anschließend konnten sie nach Angaben der Polizei mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag flüchten. In einem silbernen Kombi mit SU-Kennzeichen sollen sie Zeugenangaben zufolge in Richtung der Bonner Straße/zur Lorenzhöhe weggefahren sein.