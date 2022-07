Unfall in Uckerath : B8 nach Zusammenstoß von Lkw und Pkw Richtung Hennef gesperrt

Bei dem schweren Unfall auf der B8 ist der Pkw erheblich beschädigt worden. Foto: Christof Schmoll

Hennef-Uckerath Am Mittwochvormittag hat es in Hennef-Uckerath einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen. Die B8 ist in Richtung Hennef gesperrt.



Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die B8 in Hennef-Uckerath am Mittwochvormittag in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Hennef kam gegen 9.10 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lastwagen kollidierte. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die B8 ist im Bereich des Unfalls komplett gesperrt worden. Das betrifft den Bereich bei der Ausfahrt Schreinersbitze. Die Sperrung soll für die Dauer der Aufräumarbeiten bestehen bleiben. Die Sperrung in Richtung Altenkirchen konnte wieder aufgehoben werden, in Richtung Hennef ist die Fahrbahn noch gesperrt.

Eine Übersicht über die Verkehrslage in Bonn und der Region finden Sie hier.

(ga)