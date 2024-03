Raub in Hennef-Uckerath Einbrecher reißen 89-Jährigen Schmuck vom Körper

Am frühen Dienstagmorgen haben bislang unbekannte Täter eine 89-jährige Henneferin in ihrem Haus ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei Rhein-Sieg-Kreis sind gegen 4.30 vermutlich zwei Täter in das freistehende Haus der Seniorin in der Westerwaldstraße in Uckerath eingebrochen. Augenscheinlich hebelten die Täter gewaltsam eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen.