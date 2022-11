Kollekte gestohlen : Unbekannte brechen in Uckerather Kirche ein

Unbekannte sind am Wochenende in das Kirchengebäude der evangelischen Gemeinde Uckerath eingebrochen. Foto: Holger Arndt / General-Anzeiger/Holger Arndt

Hennef Unbekannte Diebe sind am Wochenende in eine Kirche in Hennef-Uckerath eingebrochen und haben dort unter anderem das Büro des Pfarrers nach möglicher Beute durchsucht.



Bislang Unbekannte sind am Wochenende in das Kirchengebäude der evangelischen Gemeinde in Hennef-Uckerath an der Burgstraße eingebrochen und haben die Kollekte gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter außerdem versucht, einen Panzerschrank aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht.

Täter durchsuchten das Büro des Pfarrers

Nachdem das Gebäude am Freitag gegen 13 Uhr verschlossen verlassen wurde, hatte der Hausmeister den Einbruch am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr bemerkt und den Beamten gemeldet. Die Täter hatten offenbar ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und waren so in das Büro des Pfarrers gelangt, welches die Polizei durchwühlt und in großer Unordnung vorfand. Auch eine weitere Tür wurde aufgehebelt und die im Raum befindlichen Schränke und Schubladen durchsucht.

Was außer der Kollekte gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort verschiedene Spuren. Meldungen von verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die Polizei unter 02241/541-3521.

(ga)