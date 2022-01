Mitarbeiter bedroht : Mann mit Pistole überfällt Postfiliale in Hennef

Hennef Mit einer Pistole hat ein maskierter Mann eine Postfiliale in Hennef überfallen und einen Mitarbeiter bedroht. Er erbeutete wenige hundert Euro und ergriff die Flucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Hennef eine Postfiliale überfallen. Mit der Waffe in der Hand bedrohte der Maskierte laut Angaben der Polizei den Mitarbeiter des Ladens „Am Markt“ in Uckerath und zwang ihn, ihm das Geld aus der Kasse zu geben.