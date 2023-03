Diebstahl in Hennef Unbekannte Täter räumen Kasse im Supermarkt aus

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer mehrere Hundert Euro aus einer Kasse einer Supermarktfiliale an der Löhetraße in Hennef gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einer der Männer habe eine Kassiererin zunächst mit dem Kauf einer Getränkedose getäuscht. Als diese beim Abkassieren die Geldkassette öffnete, hielt sein Komplize die Frau von hinten fest, sodass Ersterer in die Kasse greifen und das Geld herausnehmen konnte.