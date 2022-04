Polizei sucht Zeugen : Unbekannte berauben und schlagen 21-Jährigen in Hennef

Unbekannte berauben und schlagen 21-Jährigen in Hennef

Der Busbahnhof in Hennef, an dem sich der Raubüberfall ereignet hat. (Archivfoto) Foto: Ingo Eisner

Hennef Ein 21-jähriger Mann aus Sankt Augustin ist am Bahnhof in Hennef Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei bisher Unbekannte hatten ihn aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben und anschließend mehrfach auf ihn eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Opfer eines Raubüberfalls ist Montagnacht ein 21-jähriger Mann aus Sankt Augustin geworden. Wie die Polizei mitteilt, war er zwischen 3 und 4 Uhr am Bahnhof in Hennef unterwegs. Als er zu den Bahngleisen gehen wollte, sprachen ihn unvermittelt drei Männer an. Einer von ihnen habe den 21-Jährigen unter Androhung von Gewalt aufgefordert, seine Armbanduhr und Bargeld herauszugeben.