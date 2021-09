Waren gestohlen : Unbekannte brechen in Postlager in Hennef ein und öffnen Pakete

Die Täter sollen über die Rückseite in das Lager eingedrungen sein. (Symbolbild) Foto: Marius Becker

Hennef In Hennef sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Unbekannte in das Postlager eingebrochen und haben den Inhalt mehrerer Pakete gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der Tat.



In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Einbrecher in das Postlager an der Frankfurter Straße in Hennef eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Lieferant am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr, dass eines der Rolltore des Lagers offen stand. Der Mann benachrichtige die Polizei. Diese fand nach ersten Ermittlungen heraus, dass die Täter mutmaßlich von der Rückseite, über die Dickstraße, in das Lager eingedrungen waren.

Dort sollen sie wahllos rund 50 Pakete geöffnet und die Ware entnommen haben. Was genau die Einbrecher aus den Paketen stohlen, ist bisher nicht bekannt. Außerdem sollen die Täter versucht haben, die Kasse eines Kaffeeautomaten zu stehlen, allerdings gelang es ihnen nicht, den Automaten aufzubrechen. Danach sollen die Unbekannten mutmaßlich durch das offene Rolltor geflohen sein.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Rufnummer 02241 5413521 zu melden.

(ga)