Überfall auf Supermarkt Zwei Verdächtige nach Raubüberfall in Hennef identifiziert

Am Dienstagabend, 14. März 2023, hatten zwei unbekannte Täter gegen 19.30 Uhr die Aldi-Filiale an der Löhestraße in Hennef ausgeraubt. Die beiden Männer legten zunächst eine Getränkedose auf das Kassenband. Als einer der beiden bezahlte, hielt der andere die Kassiererin fest. Sein Komplize griff in die Kasse. Dabei erbeuteten sie einige hundert Euro an Bargeld. Die Kassiererin wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Sie machte mit Hilferufen auf sich aufmerksam, sodass andere Kunden die Tat bemerkten. Die Täter flohen anschließend in einem dunklen Audi-Kombi mit SU-Kennzeichen in Richtung Gut Zissendorf.