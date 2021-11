Hennef : Einbrecher stehlen wichtiges Rettungsgerät aus Feuerwache

In Hennef haben Unbekannte ein Rettungsgerät aus dem Feuerwehrhaus gestohlen. Foto: dpa/Robert Michael

Hennef In Hennef haben Einbrecher in der Nacht von Freitag zu Samstag ein wichtiges Rettungsgerät aus der Feuerwache gestohlen. In die Halle brachen sie mit einer Axt ein, die sie aus einem Gerätewagen entnommen hatten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Feuerwache der Stadt Hennef ein hydraulisches Rettungsgerät aus einem Löschfahrzeug entwendet. Wie die Polizei am Montag erläuterte, hatten die Täter einen Gerätewagen aufgebrochen, welcher auf einer Freifläche an der Theodor-Heuss-Allee abgestellt war.

Dort entnahmen sie eine Axt und machten sich mit dieser an einem zu den Bahngleisen gelegenen Fenster der Fahrzeughalle zu schaffen. Unter massiver Gewalteinwirkung brachen die Täter dann laut Meldung ein Eisenschutzgitter aus dem Mauerwerk und öffneten das Fenster. Aus einem unverschlossenen Löschfahrzeug entwendeten sie in der Fahrzeughalle den Akkuspreizer mit komplettem Zubehör im Wert von ungefähr 4000 Euro. Dieser wird zur Rettung und Bergung von Menschen bei Unfällen eingesetzt, wenn die Personen eingeklemmt sind.