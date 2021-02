Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte stehlen reihenweise Auto-Kennzeichen in Hennef

Hennef Insgesamt 15 Auto-Kennzeichen haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Hennef gestohlen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Hennef eine große Zahl an Auto-Kennzeichen gestohlen. Wie die Polizei am Montagvormittag angab, wurden zwischen 1.30 und 9.30 Uhr insgesamt 15 Kennzeichen in dem Bereich Wingenshof, Bonner Straße, Auf dem Blocksberg sowie der Bröltalstraße entwendet. Da ihr laut Meldung keine Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.