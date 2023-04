Polizei bittet um Hinweise Supermarkt in Hennef: Unbekannte Einbrecher versuchen, Geldautomat zu knacken

In der Nacht zu Karfreitag haben drei bislang unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft in Hennef zu sprengen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera drei offenbar männliche Personen zu erkennen, die sich gegen 3.30 Uhr über den Parkplatz des Supermarktes annäherten und eine Glasscheibe der Vorderseite des Gebäudes beschädigten. Zwei der Tatverdächtigen seien dann durch die Öffnung gestiegen, der dritte Mann habe dabei draußen Wache gehalten, hieß es weiter.