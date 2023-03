Vorfall in Hennef Unbekannte rauben 18-Jährigen mit Messer aus

Am Dienstagabend haben drei bislang unbekannte Männer einen 18 Jahre alten Hennefer im Bereich Allner Weg / Obere Siegstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18-Jährige ging gegen 18 Uhr den Allner Weg in Richtung eines Lebensmittelgeschäfts, als die Tatverdächtigen ihm entgegenkamen.