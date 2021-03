Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter stößt 69-Jährigen in Hennef vom Fahrrad

Hennef Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag in Hennef einen 69-Jährigen vom Fahrrad gestoßen. Der Rentner wurde dabei leicht verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Hennef ist ein 69-Jähriger von einem bislang Unbekannten vom Rad gestoßen und hierbei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior am Dienstagmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Pedelec auf einem landwirtschaftlichen Weg parallel der L125 von Hennef-Röttgen in Richtung der Hermesmühle unterwegs und überholte dort einen männlichen Mountainbiker, der am Straßenrand an seinem Fahrrad hantierte.