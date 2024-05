Starke Regenfälle L352 zwischen Hennef-Heisterschoß und Neunkirchen wegen Überflutung gesperrt

Die starken Regenfälle am Montag haben auf der L352 zwischen Hennef-Heisterschoß und Neunkirchen für eine Überflutung und eine Sperrung der Straße gesorgt. Die Feuerwehr Neunkirchen war seit etwa 18 Uhr an der Stadtgrenze im Einsatz und errichtete eine Barriere aus Sandsäcken, um die Strecke vor dem nachlaufenden Wasser vom Feld zu schützen. Die Polizei sicherte vor Ort ab. Zudem lieferte die Freiwillige Feuerwehr Lohmar zusätzliche Sandsäcke an. Wann die Strecke wieder freigegeben werde, stehe noch nicht fest.