Unfall in Hennef : Audi prallt gegen einen Baum geht in Flammen auf

Ein Audi ist am späten Montagabend in Hennef nach einem Unfall in Flammen aufgegangen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Foto: Christoph Schmoll

Hennef Auf der Landstraße L268 zwischen Hennef-Süchterscheid und -Uckerath ist am Montagabend ein Audi von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing Feuer, der Fahrer konnte sich retten.

Auf der Landesstraße 268 zwischen Hennef-Süchterscheid und -Uckerath ist am Montagabend gegen 22.20 Uhr bei einem Alleinunfall ein 31-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war in seinem Audi aus Hennef gekommen und in Richtung Uckerath unterwegs, als er in einer bewaldeten Talsenke auf das Bankett geriet und die Kontrolle über den Wagen verlor, so die ersten Erkenntnisse am Unfallort.