CDU, FDP und Unabhängige haben noch Beratungsbedarf Hennef vertagt Baulandentwicklungskonzept

Als Baulandparadoxon hatte Planungsamtsleiterin Gertraud Wittmer zuvor die Situation in Hennef beschrieben, da es in Hennef zwar 93 Hektar Wohnbaureserveflächen gibt, die allesamt sofort bebaut werden könnten, sich allerdings in Privatbesitz befinden. Probleme bereitet der Stadt, dass sie über keinerlei eigene Flächen für Wohnbebauung und für die dazu gehörende Infrastruktur verfügt. Eine Mietpreisbremse, ein Mietspiegel, der bis Mitte 2025 vorliegen soll sowie Gespräche mit Investoren sollen dafür sorgen, dass Wohnen in Hennef auf Dauer nicht nur attraktiv, sondern auch bezahlbar ist. Zwar wird die Siegstadt auch künftig weiter wachsen. Den Bevölkerungszuwachs möchte Dahm allerdings moderat gestalten, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem Kantelberg in Uckerath verfügt die Stadt über die größte Wohnbaureservefläche, die Dahm weiterhin im Blick behalten will.