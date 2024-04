Geschichte in Hennef Viele Familien leben seit Jahrhunderten im mittelalterlichen Blankenberg

Hoch oben über dem Siegtal thront die Burg von Stadt Blankenberg. Wer der Serpentinenstraße hoch zu der mittelalterlichen Stadt folgt, bemerkt schnell, dass es sich um ein historisches Städtchen handelt. Ob Burgruine, Graben oder Katharinenturm – an all diesen Denkmälern ist die mehr als 800-jährige Geschichte des Ortes ablesbar. Burg, Stadt und Kirche gelten als Muster eines mittelalterlichen Dynastensitzes, dessen Grundstruktur erhalten und an den Türmen, Mauern und Gräben sichtbar ist. Um 1150 von den Grafen von Sayn errichtet, war rund 100 Jahre später am Fuß der Burg eine Stadt entstanden – die Stadt Blankenberg, die von 1245 bis 1805 Stadtrechte besaß.