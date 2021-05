Aktion zum Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie : Vor dem Rathaus in Hennef weht die Regenbogenfahne

Vor dem Rathaus in Hennef weht die Regenbogenfahne

Hennef Hennef setzt am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie ein deutliches Zeichen: Die Verwaltung präsentiert unter dem Titel „Off beat“ ihre neue LSBTI*-Kontaktstelle.

Ein Zeichen zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der an diesem Montag begangen wird, hat die Hennefer Stadtverwaltung gesetzt. Zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes sowie Jugendlichen hat Bürgermeister Mario Dahm am Freitag vor dem Rathaus die Regenbogenfahne gehisst – und dabei unter dem Titel „Off beat“ die neue Hennefer LSBTI* (die Abkürzung steht für: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans- und Intersexuell*)-Kontaktstelle präsentiert.

„Wir setzen heute zum ersten Mal mit der Regenbogenfahne vor dem Rathaus ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und ein respektvolles Zusammenleben“, sagte Dahm. „Und wir stellen eine Kontaktstelle vor, die für LSBTI*-Jugendliche in Hennef unglaublich wichtig ist. Hier finden sie, wann immer sie es brauchen, Unterstützung und einen Raum zum Austausch mit anderen Jugendlichen“, fügte er hinzu.

Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Mit dem Ziel, Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu erreichen, möchte die neue Kontaktstelle „Off beat“ die Sichtbarkeit der LSBTI* Personen in der Öffentlichkeit fördern. Dadurch soll laut der Kontaktstelle deutlich werden, dass die Gesellschaft vielfältig ist und dass diese Vielfalt auch in Bezug auf Geschlecht und Sexualität positiv und normal ist. Zwar melden sich heutzutage immer häufiger lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche (LSBTI*) Jugendliche selbstbewusst zu Wort und kämpfen um ihren Platz in der Gesellschaft. Allerdings ist das Coming-Out nach wie vor für viele junge Menschen ein schwieriger Prozess.