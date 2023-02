Versuchter Einbruch in Hennef : Zeuge verhindert Einbruch in Bäckerei

Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hennef Am Dienstag kurz nach Mitternacht haben drei Unbekannte versucht, in eine Bäckerei in Hennef einzubrechen. Ein Zeuge hat die Tat verhindert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Dienstag, 7. Februar, haben drei bislang unbekannte Männer versucht, in eine Bäckerei an der Bonner Straße in Hennef einzubrechen, teilte die Polizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mit. Ein Zeuge habe die Straftat verhindert, indem er die dunkel gekleideten Männer auf frischer Tat ertappte.

Er habe gegen 1.40 Uhr Geräusche in der Nähe der Bäckerei gehört. Zwei Männer hätten versucht, das Fenster des Ladens aufzuhebeln, während der Dritte Wache gehalten habe. Um auf sich aufmerksam zu machen, habe der Zeuge laut gepfiffen. Die Unbekannten seien daraufhin mit einem weißen Lieferwagen geflohen. Erbeutet haben sie mutmaßlich nichts.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 5413521 entgegen.

(ga)