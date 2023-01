Zeugin nimmt Verfolgung auf : Täter flüchten nach Ladendiebstahl in Hennef

Hennef Zwei Unbekannte haben in Hennef ein Geschäft überfallen. Eine Zeugin beobachtete die Täter und nahm die Verfolgung auf.

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr haben zwei junge Männer ein Geschäft in der Frankfurter Straße in Hennef überfallen. Wie die Polizei mitteilt, hat einer der Täter den Verkäufer abgelenkt. Der andere Täter blieb bei den Ausstellungsstücken und versuchte, diese aus der Auslage zu reißen.

Ein Mobiltelefon im Wert von 600 Euro wurde geklaut. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Kaiserstraße. Eine Zeugin beobachtete die beiden Täter, wie sie in einen silbernen Ford mit polnischem Kennzeichen einstiegen. Zwei weitere Personen warteten dort bereits.

Die Zeugin folgte den Dieben mit ihrem Auto über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg. Kurz vor dem Ortsteil Stoßdorf hielt das flüchtende Fahrzeug an und die beiden Handydiebe stiegen aus. Während die beiden über einen Feldweg in Richtung Reisertstraße liefen, fuhr der Ford in Richtung Stoßdorf davon.