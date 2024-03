Ermittlungsverfahren eingeleitet Zoll beendet illegale Beschäftigung von 19 Personen in Hennef

In Hennef hat der Zoll am Montag die illegale Beschäftigung von 19 Männern und Frauen beendet. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, dem Bonner Standort des Hauptzollamts, traf 19 Personen im Alter zwischen 26 und 56 Jahren auf einem Betriebsgelände einer Hennefer Firma an, teilte der Zoll Köln mit. Die Personen sollen ursprünglich aus Georgien, der Ukraine und Weißrussland stammen.