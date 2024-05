Feuer drohte sich auszubreiten Zwei Autos brennen auf Parkplatz in Hennef aus

Als die Einsatzkräfte am Parkplatz eintrafen, stand der erste Wagen, ein Ford Focus bereits in Vollbrand, ebenso der direkt daneben geparkte zweite Wagen, ein Renault. Das Feuer auf den Supermarkt, welcher zu diesem Zeitpunkt noch geöffnet hatte, überzugreifen. Das Feuer schlug so hoch, dass es auch die Fassade des Supermarktes, sowie eine Leuchtreklame direkt über den brennenden Autos beschädigte. Die Feuerwehr ließ daher den Supermarkt räumen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand so rechtzeitig löschen, dass weitere Schäden verhindert wurden. Laut der Pressemitteilung der Feuerwehr kann der Markt am nächsten Werktag wie gewohnt öffnen. Zur Sicherheit hatten die Löschkräfte noch mit einer Wärmebildkamera das Dach des Gebäudes kontrolliert.