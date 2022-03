Vom Rauchmelder geweckt : Zwei Bewohner nach Wohnungsbrand in Hennef im Krankenhaus

Zwei Bewohner nach Wohnungsbrand in Hennef im Krankenhaus

Die Feuerwehr hatte den Brand in Hennef schnell unter Kontrolle. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef In einem Mehrparteienhaus in Hennef-Geistigen brannte kurz nach Mitternacht ein Elektrogerät. Rauchmelder alarmierten die Bewohner. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten nach Mitternacht alarmierten Rauchmelder die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hennef-Geistingen über einen Wohnungsbrand. In der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses hatte ein Elektrogerät Feuer gefangen. Die Bewohner brachten sich in Sicherheit. Die anderen Wohnungen waren nicht vom Brand betroffen.