Abschiedskonzert in Hennef Peter Otten schließt seinen Blues und Rock Club

Er war eine Bereicherung für die Musiklandschaft, ein wichtiger Teil des Hennefer Kulturlebens und bot vielen Bands aus der Region Auftrittsmöglichkeiten. Vor 13 Jahren hat Peter Otten seinen Hennefer Blues und Rock Club gegründet – und seitdem zahlreichen Musikern immer am ersten Freitag des Monats eine Bühne gegeben. Die Auftrittsstätten mögen im Lauf der Zeit gewechselt haben, die Qualität aber blieb, denn Peter Otten, mittlerweile 80 Jahre alt und selbst Sänger und Percussionist, hatte immer ein Händchen dafür, hervorragende Bands für Auftritte zu gewinnen. Nach langer Krankheit und auch mit Blick auf sein Alter zieht Otten nun einen Schlussstrich. Er schließt die Türen seiner musikalischen Institution für immer – aber nicht ohne ein Abschiedskonzert: Die Bands „Bad Keys“ und „Steeldriver“ spielen am Freitag, 26. Januar, in der Meys Fabrik die Schlussakkorde für den Hennefer Blues und Rockclub.