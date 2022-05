Happerschoß und Allner : Hennefer Ortsteile beteiligen sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Eine Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat sich Happerschoß angeschaut. Links: das älteste Fachwerkhaus des Dorfs von 1723. Foto: Ingo Eisner

Hennef Zwei Ortsteile der Stadt Hennef beteiligen sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Happerschoß und Allner. Die Bewertungskommission des Rhein-Sieg-Kreises hat sich die Orte jetzt genauer angeschaut.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Lückert war vor ein paar Jahren beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sehr erfolgreich. Der Ortsteil der Stadt Hennef gewann nicht nur auf Kreis- und Landesebene, sondern bekam als bisher einziges Dorf aus dem Rhein-Sieg-Kreis beim Bundeswettbewerb die Goldmedaille. Nach einer coronabedingten Pause läuft der Wettbewerb wieder. Die Bewertungskommission des Rhein-Sieg-Kreises ist gerade unterwegs, um sich die Dörfer anzuschauen, die sich für den 23. Kreiswettbewerb angemeldet haben. Lückert ist dieses Jahr nicht dabei, aber die Juroren haben jetzt in Happerschoß und Allner Station gemacht, um die beiden teilnehmenden Hennefer Dörfer in Augenschein zu nehmen.

Nachdem die zwölfköpfige Kommission unter Führung von Renate Becker-Steinhauer bereits die Dörfer Ingersauel in Lohmar und Schöneshof in Neunkirchen-Seelscheid unter die Lupe genommen hatte, traf der Bus mit den Juroren am Nachmittag in Happerschoß ein. Das Dorf, das derzeit 1450 Einwohner zählt, 1054 urkundlich erstmals erwähnt wird und bis 1956 eigenständige Gemeinde war, hatte nach 1990, 2008 und 2014 vor fünf Jahren letztmalig am Wettbewerb teilgenommen und gewann 2017 die Kreis-Goldmedaille. Abordnungen der Happerschoßer Vereine, darunter der Heimatverein, nahmen die Kommission in Empfang. Jürgen Siebert, Geschäftsführer des Heimatvereins, übernahm die Führung durch Happerschoß.

Kommission sieht beim Rundgang viele Fachwerkhäuser

Dabei erfuhr die Kommission viel Wissenswertes über die Geschichte des Ortes, aber auch der katholischen Pfarrkirche Sankt Remigius, die im elften Jahrhundert von Erzbischof Anno II. erbaut, bei einem Großbrand 1807 zusammen mit großen Teilen des Dorfes komplett zerstört und kurze Zeit später wieder aufgebaut wurde. Verschont von dem Brand blieb damals das älteste Fachwerkhaus des Ortes, das 1723 erbaut wurde. Überhaupt bekam die Kommission viele Fachwerkhäuser beim Rundgang zu sehen.

Neben kleinen Sehenswürdigkeiten wie der Förderschule Sankt Ansgar, der Feuerwache und dem Pützemichplatz, der Dorffesten dient, erfuhr die Kommission, wie der Verein „Dorf-Quelle“ unter Vorsitz von Martin Hauck nicht nur vor zweieinhalb Jahren einen Hofladen eröffnet, sondern auch einen generationsübergreifenden Treffpunkt geschaffen hat.

Jedes Dorf erhält ein Startgeld in Höhe von 100 Euro

Nach der Stippvisite in Happerschoß fuhr der Bus mit den Juroren hinunter ins Tal nach Allner. Das Dorf, das 1280 erstmals als Siedlung erwähnt wird, mit Schloss Allner über einen Blickfang verfügt, einen See hat und derzeit insgesamt 1380 Einwohner zählt, nahm vor 36 Jahren letztmalig am Kreiswettbewerb teil. Reinhard Lindner, Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins, nahm die Kommission auf einen kleinen Streifzug durch den Ort mit, der über den Horstmannsteg mit dem Hennefer Zentrum verbunden ist.