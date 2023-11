Verkehrsversuch hat sich bewährt Hennefer Schulcampus soll autofrei bleiben

Das sieht auch die Hennefer Politik so: Der Planungsausschuss stimmte einstimmig dafür, dass die vier Schranken auch nach dem 29. Februar 2024 auf der Fritz-Jacobi-Straße stehen bleiben und den motorisierten Verkehr vom Schulcampus fern halten. Bürgermeister Mario Dahm hatte schon im September eine recht positive Bilanz gezogen. „Die geänderte Verkehrsführung wird zunehmend bekannter und die Schülerinnen und Schülern fühlen sich sicherer auf ihrem Schulweg und den Wegen zwischen den Schulgebäuden“, sagte er damals. Für den Verkehrsversuch hat die Stadt Lehrer-Parkplätze verlagert und neue Fahrradabstellanlagen geschaffen. An der Ecke Gartenstraße/Frankfurter Straße ließ sie eine provisorische Fußgängerampel aufstellen und in der Nähe des Schulcampus, etwa am Carl-Reuther-Berufskolleg, mehrere Elterntaxihaltestellen einrichten.