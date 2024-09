Mehr Polizisten im Einsatz Das erwartet die Besucher beim Stadtfest in Hennef

Während Dahm den Startschuss gibt, bringt der erste Musik-Act akustischen Soul mit Afrobeat und einem Hauch Pop auf die Solaris-Bühne an der Ecke zur Beethovenstraße: Soundation feat. BB Thomaz. Zeitgleich steigt an der Falc-Arena am Stadtsoldatenplatz eine After-Work-Party. Das Programm bleibt vielfältig: Coldplay-Cover, Party-Hits, Kölsch- wie Schlager-Rock und kubanische Musik sind einige der Genres auf den Bühnen. Weiter gibt es an der Falc-Arena am Samstag und Sonntag um 18 Uhr und um 17 Uhr eine DJ-Party. Für Unterhaltung sorgen auch Showeinlagen von Tanzschulen und Auftritte der Halbfinalisten von „The Voice Kids“ 2023. Am Sonntag gibt es zudem ab 11 Uhr ein karnevalistisches Frühshoppen.