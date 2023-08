Hospiz in Hennef Hajo Noppeney möchte ein „offenes Haus des Lebens“ aufbauen

Dennoch sei er dankbar dafür, die Geschicke der Seniorenresidenz so lange geleitet zu haben. „Meine Entscheidung hat zwar alle überrascht, aber wir haben uns sehr friedlich getrennt“, sagt Noppeney. Auch seine Frau und seine beiden Kinder haben ihm den Rücken gestärkt. „Das ist mir sehr wichtig", so Noppeney, der seit 1996 in Happerschoß lebt. Wie es ist, etwas Neues aufzubauen, weiß der Sohn eines Schreiners, der am 19. September 1962 in der Kölner Severinstraße geboren wurde und im Erftkreis aufwuchs. Immerhin war der diplomierte Sozialarbeiter im Herbst 1993 bereits als Heimleiter im Amt, als die Seniorenresidenz noch gar nicht gebaut war. „Ich saß draußen in einem Pavillon und habe dort bei 40 Grad Außentemperatur im Sommer und bei minus zehn Grad Celsius im Winter die Heimplätze vermietet“, erinnert sich Noppeney.