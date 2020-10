Henneferin Anna Karina Birkenstock : Illustratorin stellt ernste Themen kindgerecht dar

Kinderbuchillustratorin Anna Karina Birkenstock mit einer Szene aus dem Buch „Mama und der verhexte Spiegel“. Foto: Ingo Eisner

Hennef Die Hennefer Illustratorin Anna Karina Birkenstock hat sich an die Themen Depression und sexueller Missbrauch gewagt. Sie steuerte die Bilder zu zwei Kinderbüchern von Brigitte Endres bei.



Der anfangs von allen geachtete, nette Nachbar Herr Brusi zwingt den kleinen Joschi, ihm seinen Pelz zu kraulen. Die Schlüsselszene: ein düsteres Bild, in dem sich, nur vom Monitor eines Computers beleuchtet, der übermächtig große Nachbar Herr Brusi über den ängstlichen kleinen Joschi beugt. Bereits im vergangenen Jahr erschien das Bilderbuch „Was ist los, Joschi Bär?“ von Brigitte Endres, in dem es um sexuellen Missbrauch geht. Der kindgerechte Clou: Die Protagonisten sind Bären. So erscheint das ernste Thema weniger gruselig und die Schlüsselszene weniger beklemmend. Auch in Endres neuestem Kinderbuch „Mama und der verhexte Spiegel“ beschäftigt sich die Autorin mit einem ernsten Thema: Der Depression einer Mutter. Als Illustratorin gewann Endres, die diese Themen behutsam und doch deutlich umsetzt, für beide Bücher die Henneferin Anna Karina Birkenstock, die seit 2003 mehr als 100 Kinderbücher mit ihren Bildern veredelt hat.

„Brigitte Endres wollte unbedingt mich, weil ich sehr liebevoll und kindgerecht illustriere. Die Themen waren natürlich für mich eine Herausforderung, die ich aber gerne angenommen habe“, sagt die 44-jährige diplomierte Medienkünstlerin und Literaturpädagogin Anna Karina Birkenstock, die seit acht Jahren Vorstandsmitglied des Hennefer Kinderschutzbundes ist. Zwar hat die Mutter von zwei Töchtern auch schon selbst Kinderbücher geschrieben, Birkenstock ist allerdings vor allem ein visueller Mensch. „Ich lese einen Text und schon kommen die Bilder“, sagt die Hennefer Künstlerin, die ursprünglich sogar Filme machen wollte. „Deshalb denke ich beim Illustrieren auch in Szenen.“

Bilder in Acryl erstellt

Birkenstock arbeitet in ihrem heimischen Atelier an den einzelnen Bildern, die sie im Original in Acryl erstellt, später einscannt und dann am Computer bearbeitet. Kunstvoll setzt sie dabei mit ihrem Pinsel die von Endres geschriebenen Bücher in eine Bildsprache um, die für Kinder nachvollziehbar ist. Dabei achtet sie auch auf Details. Der nette Nachbar Herr Brusi, wird in „Was ist los, Joschi Bär“ als ordentlicher Bär und netter Nachbar dargestellt, bei dem man zunächst nicht vermuten würde, dass er eine dunkle Seite hat und den kleinen Joschi zwingen will, sein Fell anzufassen. „Joschi lernt im Buch, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt und dass man schlechte Geheimnisse auf jeden Fall verraten muss. Die Übertragung des Themas auf Bären erleichtert es dabei den Erwachsenen und Kindern, das Thema offen anzusprechen“, sagt Birkenstock.

Auch in „Mama und der verhexte Spiegel“ gibt es so ein Schlüsselbild, in dem der kleine Timmi das düstere Zimmer seiner depressiven Mama betritt. Sein Schatten wird dabei zu dem eines Ritters, denn in diesem Augenblick ist er ganz stark. Er erklärt seiner Mutter eindringlich, dass sie Medizin nehmen muss, wenn sie krank ist. Das bewegt sie, sich endlich Hilfe in einer Klinik zu suchen, wobei betont wird, dass nicht nur Pillen, sondern auch therapeutische Gespräche helfen können.

Fachlicher Rat vom Kinderschutzbund

„Es gibt natürlich schon ein paar Bilderbücher, die Kindern die Krankheit Depression sehr gut erklären, aber in diesem Buch geht Brigitte Endres insbesondere auf die Gefühle des Kindes ein, von Unverständnis über Wut bis hin zu Angst und Trauer. Ich hoffe, dass es vielen helfen kann, über dieses Tabuthema zu sprechen“, sagt Birkenstock, die aus eigener Erfahrung spricht. „Ich habe versucht, alles super zu machen, Mutter zu sein und trotzdem den beruflichen Anforderungen gewachsen zu sein. Dann kam der Burn-out und ich begab mich in eine therapeutische Behandlung, die mir sehr geholfen hat“, sagt Birkenstock mit entwaffnender Offenheit.

Fachlichen Rat bei den Illustrationen erhielt die Künstlerin von Kolleginnen des Kinderschutzbundes und einer Psychotherapeutin. „Ich war anfangs zu vorsichtig und wusste nicht, was ich den Kindern zumuten kann, aber erfahrene Fachfrauen schauten meine Skizzen mit mir an und ermutigten mich, wirklich deutlich in der Bildsprache zu werden, nämlich die graue dunkle Welt der Mutter und die Traurigkeit des Kindes zu zeigen, denn nur so fühlen sich betroffene Kinder wirklich verstanden. Beide Bücher haben dabei aber ein ‚Happy End’ und zeigen den Kindern, wie sie mit Mut und Stärke ihren Weg finden können und dass immer jemand für sie da ist“, sagt Birkenstock. „Ich bin sehr glücklich, dass ich diese wichtigen Bücher illustrieren durfte, und hoffe, sie können helfen.“

In dem Buch „Was ist los, Joschi Bär", das die Henneferin Birkenstock illustriert hat, geht es um sexuellen Missbrauch.

