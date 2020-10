Corona stand nicht auf dem Speiseplan : Im „Uckerather Hof“ fehlen in Zeiten der Pandemie die Gäste

Hennef Gastronom Ali Seray hat 70 000 Euro in die Renovierung des Restaurants gesteckt. Er steht nach nur drei Monaten Flaute vor der vorübergehenden Schließung seines Lokals.

Nur ein Tisch ist im „Uckerather Hof“ besetzt. Eine vierköpfige Familie wartet auf ihr Abendessen. Vielen noch als griechisches Restaurant „Elja“ in Erinnerung, hat Ali Seray es im Sommer übernommen und umbenannt. „Ich wollte etwas für die Uckerather machen“, erläutert der Gastronom den neuen Namen für das 120 Jahre alte Gasthaus. Seit 14 Jahren lebt der gebürtige Türke mit seiner Familie in Uckerath und ist dort bekannt und geschätzt. In seinem Imbiss „Picasso“ geht man gerne ein und aus.

„Schon vor vier Jahren hatte ich mich um den Gasthof beworben“, sagt der fünffache Familienvater. Damals hatte jemand anderes den Zuschlag erhalten und dort vier Jahre lang ein griechisches Restaurant geführt. Dieses Mal hatte Seray Glück. „Der Vermieter hat mich angesprochen“, sagt er. Zwei Monate lang renovierte der Gastwirt „Tag und Nacht“ und schuf in dem alten Gasthof ein angenehmes Ambiente. Es wurden neue Böden verlegt, neue Möbel aufgestellt, und auch der wein­umrankte Biergarten mit seinen 40 Plätzen wurde aufgepeppt. „Im Sommer möchte ich hier Eis anbieten“, sagt er mit Blick auf eine neue Eistheke, die sich in dem vom Biergarten zugänglichen Raum befindet. Mehr als 70 000 Euro steckte der 40-Jährige in die Renovierung, die er zur Hälfte in Eigenregie durchführte. „Seit unserer Eröffnung am 1. August war es gut angelaufen“, erzählt Seray. Doch seit Anfang Oktober bleiben die Gäste aus.