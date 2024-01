Immobilien in Hennef Hennefer ärgern sich über leere Häuser an der Frankfurter Straße

Im Zentrum von Hennef, an der Frankfurter Straße, da, wo viele Menschen einkaufen gehen, stehen zwei leere Häuser, an denen sichtbar der Zahn der Zeit nagt: ein rotes Eckhaus in der Frankfurter Straße 54 und ein weiteres Haus an der Frankfurter Straße 84. Das stört nicht nur die Passanten in der Hennefer Innenstadt, sondern einen ganz besonders: den ehemaligen Regierungspräsidenten und früheren CDU-Ratsherrn Hans Peter Lindlar. Heute ist der 77-Jährige Vorsitzende des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge und fühlt sich deshalb von den beiden Häusern besonders in seinem ästhetischen Empfinden beeinträchtigt.