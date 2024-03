Integration in Hennef Im Interkult trifft türkische Pide auf deutschen Rhabarber

Es duftet im ganzen Haus nach orientalischen Speisen. In einem großen Raum im Erdgeschoss der städtischen Begegnungs-und Beratungsstätte ist die Tafel bereits gedeckt. In der Küche nebenan legen Marcha Peeters und Heleen Lügering letzte Hand an die Speisen, die sie liebevoll zubereitet haben. „Heute gibt es etwas aus der türkischen Küche“, sagen die Henneferinnen: Pide mit Hackfleisch und den anatolischen Bulgur-Salat Kisir, zum Nachtisch Granatapfelkuchen. „Jeder ist willkommen. Das Essen ist zwar für unsere Gäste kostenlos, wir freuen uns allerdings über eine Spende“.