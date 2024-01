Tierschützer fordern Verbot Peta kritisiert Fuchsjagd in Eitorf

Die Jägerschaft des Hegerings Eitorf-Herchen plant für diesen Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar, die sogenannte Winterfuchsansitz. Dabei werden die Tiere nicht gezielt verfolgt, sondern vom Jagdsitz aus geschossen, um andere Tiere in der Umgebung nicht zu stören. Nach der Jagd in Eitorf werden die geschossenen Tiere am Samstagmorgen beim sogenannten Streckelegen präsentiert. Das kündigt der Hegering Eitorf-Herchen auf seiner Website an.