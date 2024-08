Leader-Region Bergisch-Sieg Diese Projekte aus der Region werden von der EU gefördert

Wer eine gute Idee zur Förderung der Gemeinschaft oder der Umwelt im ländlichen Raum hat, kann mit Geld von der EU rechnen. So wie etwa das evangelische Altenheim Wahlscheid in Lohmar, das 241.400 Euro für die Umsetzung eines Begegnungsprojektes bekommen hat. Die Idee: Ein Altenheim sollte kein Ort sein, an dem nur noch auf den letzten Zug ins Nirgendwo gewartet wird, sondern ein Ort des Lebens, an dem sich man sich bei Musik-, Kultur-, Theater-, Fest- und kulinarischen Events trifft. Die Projektidee gefiel so gut, dass es dafür EU-Gelder gab. Ermöglicht wurde es über die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Region Bergisch-Sieg, sowas wie eine Scharnierstelle zwischen EU, dem Land NRW und der Region – eine Initiative des EU-Programms Leader (Liaison Entre Actions de Dévelopement de l’Économie Rurale) zur Förderung von ländlichen Regionen.