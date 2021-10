Erntedank in Hennef : Jesus im Tempel aus Blüten und Körnern

Hennef Er ist 33 Quadratmeter groß und ziert gerade den Boden einer Hennefer Pfarrkirche. Für den Erntedankteppich in ihrer Kirche haben die Gemeindemitglieder ungewöhnliches Material verwendet.

Bereits zum fünften Mal in Folge wird in der Kirche ein Erntedankteppich ausgestellt. „Ende der 1990er Jahre habe ich in einer Zeitung ein Foto entdeckt, das einen Erntedankteppich in Bayern zeigte. Vor ein paar Jahren fiel mir dieser Artikel wieder in die Hände und da kam mir die Idee, zum Erntedankfest auch in unserer Kirche solch einen prachtvollen Teppich zu präsentieren", erzählt Hans-Josef Lahr, Kreisdechant und Gemeindepfarrer. Das Erntedankbild kann bis zum 26. November 2021 täglich von 8 bis 19 Uhr außerhalb der Gottesdienste besucht werden. Am 24. und 31. Oktober bietet die Kirche jeweils ab 15 Uhr eine Einführung und Erklärung zum Teppich an. Zudem können Besucher gleichzeitig für die Flutopfer in Rheinbach und Swisttal spenden.