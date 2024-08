Kanu-Tour auf der Sieg Ein Boot, zwei Paddel und ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl

Eine halbe Stunde Autofahrt liegt zwischen Bonn und einer Naturidylle, die zum Greifen nahe ist. Mit einem aufblasbaren Schlauchkanadier im Gepäck beginnt der Ausflug ins Grüne bei der Kanueinstiegstelle in Eitorf. Nachdem das Boot mit Luft befüllt und in das Wasser hineingelassen wurde, tauchen die Paddel im gleichmäßigen Rhythmus in das kühle Nass. Solange, bis die Muskelkraft in den Armen nachlässt. Schwindet die sportliche Energie, treibt man dank der Strömung in seliger Ruhe vorbei an schwimmenden Enten und schwirrenden Libellen den Flusslauf hinab.